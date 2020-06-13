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Газета.RuГазета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса вчера в 20:52
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
3,1K
Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Тьма»

News.ru вчера в 05:28
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,8K
Происшествия

Запашный оценил видеообращение Ефремова

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 23:56
11
Авто

Peugeot 308 получил незначительное обновление

Как информирует в четверг, 11 июня, пресс-центр Peugeot, изменения во внешнем виде ограничиваются пополнением палитры оттенков новым цветом Bleu Vertigo, а ещё появлением других вариантов дизайна колёсных дисков и набора Black Pack, состоящего глянцево-чёрных элементов.
CarsWeek.ru 11 июня в 03:16
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Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю Ольмо

«РБ Лейпциг» одержал выездную победу над «Хоффенхаймом» в 31-м туре чемпионата Германии.
Sport24.ru вчера в 16:27
Здоровье

Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Авто

Составлен рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 01:14
Футбол

Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
РИА Новости вчера в 14:44
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ вчера в 15:35
22
Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

РЕН ТВ вчера в 18:57
7
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
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Игры

Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Игромания.ру 11 июня в 04:12
1
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ 10 июня в 02:44
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Политика

Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс вчера в 15:13
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
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Политика

В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
28
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

BFM.ru вчера в 22:38
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
2
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
528
Космос

Воздух на МКС временно разделили для поиска источника бензола

Воздух на российском и американском сегментах МКС временно разделили для поиска источника бензола.
РЕН ТВ вчера в 19:20
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Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку

Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
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Общество

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
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