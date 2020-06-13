Коронавирус
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после ДТП
РИА Новости вчера в 17:27
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов
В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
Гаджеты
Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране
Последнее обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) получилось проблемным.
Ferra вчера в 08:22
Здоровье
Новый симптом коронавируса выявлен
В России специалисты оценили сообщения о новом неожиданном симптоме коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
Общество
В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов
В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru вчера в 02:29
Кино
Величайшим киногероем в истории стал Индиана Джонс
На втором месте после археолога Индианы Джонса, исполненного Харрисоном Фордом, оказалась Эллен Рипли из фильмов "Чужой", героиня Сигурни Уивер.
Деловое.ТВ вчера в 02:33
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
Культура
Завтра будут завершены работы по созданию нового огромного граффити в Великом Новгороде
Новгородские ведомости вчера в 11:26
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Энергетика
Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти
Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
РБК 02:00
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ вчера в 10:14
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 11 июня в 09:12
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 11 июня в 02:45
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Авто
Ателье Carlex Design доработало внедорожник Ford Ranger
Специалистами тюнинг-ателье Carlex Design предложен улучшенный вариант легендарного внедорожника под названием Ford Ranger.
Faktom вчера в 04:12
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Наука
Специалисты Германии разработали цемент для заживления костей
По словам экс-посла, решение с выводом части войск не вызывает удивления.
ToDay News Ufa вчера в 10:30
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
BFM.ru вчера в 22:38
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег
Lenta.ru вчера в 22:09