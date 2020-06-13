Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после ДТП

РИА Новости вчера в 17:27
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Общество

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Общество

Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
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Гаджеты

Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране

Последнее обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) получилось проблемным.
Ferra вчера в 08:22
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Здоровье

Новый симптом коронавируса выявлен

В России специалисты оценили сообщения о новом неожиданном симптоме коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:16
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
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Общество

В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru вчера в 02:29
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Кино

Величайшим киногероем в истории стал Индиана Джонс

На втором месте после археолога Индианы Джонса, исполненного Харрисоном Фордом, оказалась Эллен Рипли из фильмов "Чужой", героиня Сигурни Уивер.
Деловое.ТВ вчера в 02:33
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку

Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
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Культура

Завтра будут завершены работы по созданию нового огромного граффити в Великом Новгороде

Новгородские ведомости вчера в 11:26
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Энергетика

Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
РБК 02:00
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ вчера в 10:14
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 11 июня в 09:12
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 11 июня в 02:45
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
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Игры

Sony показала новую PlayStation 5

Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Авто

Ателье Carlex Design доработало внедорожник Ford Ranger

Специалистами тюнинг-ателье Carlex Design предложен улучшенный вариант легендарного внедорожника под названием Ford Ranger.
Faktom вчера в 04:12
Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Наука

Специалисты Германии разработали цемент для заживления костей

По словам экс-посла, решение с выводом части войск не вызывает удивления.
ToDay News Ufa вчера в 10:30
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

BFM.ru вчера в 22:38
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Происшествия

Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег

Lenta.ru вчера в 22:09
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