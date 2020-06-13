Коронавирус
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Происшествия
Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:08
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° вчера в 20:29
Политика
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.
Известия вчера в 01:12
Общество
Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию
Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам.
Эхо Москвы 11 июня в 05:32
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 11 июня в 13:05
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Происшествия
Запашный оценил видеообращение Ефремова
Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края, и брат глава региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания вчера в 02:53
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета вчера в 07:07
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ вчера в 10:14
Здоровье
Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19
Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о "скрытых" признаках нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
РИА Новости вчера в 12:49
Происшествия
В Казани произошел взрыв на газохранилище
Российская газета вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опубликовала обращение к Павлу Прилучному
Газета.Ru вчера в 15:08
Футбол
Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
Чехия согласилась на предложение России обсудить ситуацию, связанную с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе чешского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Происшествия
Адвокат оценила обращение Ефремова с точки зрения закона
News.ru вчера в 19:57
Общество
В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Эхо Москвы вчера в 16:04
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета 11 июня в 09:59
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ вчера в 11:35
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
Общество
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru вчера в 16:46