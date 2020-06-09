Коронавирус
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 20:49
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
Происшествия
Против мэра Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM вчера в 04:11
Авто
Загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
По данным министерства, загрузка автозаводов за время пандемии упала почти вдвое - с 50% до менее чем 30%.
РЕН ТВ 18:04
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Игры
Анонсирована игра Kena: Bridge of Spirit
Во время презентации Sony была также анонсирована игра Kena: Bridge of Spirit, в которой героем является девочка со сверхспособностями.
Faktom 09:41
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 10 июня в 20:20
Армия и оружие
Армия США пыталась заблокировать военный патруль России в Сирии
В районе сирийского города Кобани российский военный патруль ранее подорвался на мине.
RuNews24.ru вчера в 11:03
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 10 июня в 12:39
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда вчера в 18:43
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Общество
В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Эхо Москвы 16:04
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости 13:04
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
РИА Новости 20:52
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru вчера в 13:03
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс 15:13
Политика
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции
Вести.Ru вчера в 11:01
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46