Экономика
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Политика
Протестующие в Сиэтле захватили мэрию
Новые Известия 10 июня в 06:01
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Общество
Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Общество
Выпускники российских школ получат аттестаты без экзаменов
"Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ вчера в 04:46
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Путешествия
Россияне нацелились на курорты
В июне интерес туристов к пляжному отдыху в России резко вырос.
Коммерсантъ 04:34
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Культура
Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° вчера в 21:30
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10 июня в 10:40
Авто
Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS
Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня 07:01
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 10:16
Авто
Загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
По данным министерства, загрузка автозаводов за время пандемии упала почти вдвое - с 50% до менее чем 30%.
РЕН ТВ 18:04
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Футбол
«Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер
По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.
Sport24.ru 17:52
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Космос
NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС 05:08
Футбол
ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето
Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.
Sports.ru 14:17
Авто
Компания Porsche представила новый Cayenne GTS
Новинка получила улучшенную подвеску и мощный 4,0-литровый V8, способный развивать 454 л.с. мощности и 620 Нм крутящего момента. не так давно наши коллеги из 32cars.ru публиковали первые снимки незакамуфлированного Porsche Cayenne GTS, но сегодня компания представила новинку официально.
SpeedMe 03:21
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
Космос
Дизайнер показал грузовик Tesla для езды по Марсу
Вероятно, в будущем, представленным Балдини, на Марсе проложены асфальтированные дороги – иначе сложно объяснить маленький клиренс грузовика.
Авторамблер 10 июня в 12:09
Наука
Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток
Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
ИнфоСМИ 07:13
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49