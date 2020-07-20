Экономика
ИА Красная ВеснаЭксперт: мировую экономику ожидает «матерь всех рецессий»
«Матерь всех рецессий» ожидает мировую экономику из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный директор инвестиционного фонда BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон, сообщает 19 июля Financial Times.
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с чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.Коммерсантъ11:55
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В рамках последнего тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедад».
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