с чего всё началось

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Общество Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Здоровье Техас сообщает о более чем 10 тысячах случаев инфицирования пятый день подряд По данным Департамента здравоохранения штата Техас, уже пятый день подряд в Техасе регистрируется более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, сообщает CNN.

Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 5,5K

Общество Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Киберспорт Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima Sucker Punch выпустила для PS4 всего две полноценные игры: inFamous: Second Son в 2014 году и Ghost of Tsushima в 2020 году. 1

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 43

Общество Сахалинская молодежь может претендовать на квотируемые рабочие места С начала года на квотируемые рабочие места в регионе устроились более 30 выпускников.

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 492