США не помогут экономике Белоруссии, если начнут поставлять свою нефть вместо российской — это решение бессмысленно. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист, эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

с чего всё началось

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории. Об этом сообщает портал Ura.Ru.

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