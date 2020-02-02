Политика
Газета.RuЭксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории. Об этом сообщает портал Ura.Ru.
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с чего всё началось
США не помогут экономике Белоруссии, если начнут поставлять свою нефть вместо российской — это решение бессмысленно. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист, эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.URA.Ruвчера в 12:37
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Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Шоу-бизнес
Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Общество
В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Происшествия
В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой
При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Политика
Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай
Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
Общество
В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты
По словам губернатора, изолированные пункты временного размещения появятся в районах Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский, где граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находиться на двухнедельном карантине.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
На Урале сняли на видео падение метеора
Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России
В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
Великобритания официально вышла из состава ЕС
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Киберспорт
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Политика
Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Политика
Пентагон предоставит военные базы США для карантина из-за коронавируса
«Министр обороны Марк Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тысячи человек, которые могут понадобиться для карантина после возвращения людей из-за рубежа в связи с новым типом коронавируса», - сообщил Хоффман.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.