Политика

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории. Об этом сообщает портал Ura.Ru.
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с чего всё началось

Предложение американцев обеспечить Белоруссию нефтью признали бессмысленным

США не помогут экономике Белоруссии, если начнут поставлять свою нефть вместо российской — это решение бессмысленно. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист, эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.
URA.Ruвчера в 12:37

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Предложение американцев обеспечить Белоруссию нефтью признали бессмысленным

URA.Ruвчера в 12:37

Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию

РИА Новостивчера в 17:45

Поставки американской нефти в Белоруссию назвали бессмысленными

Lenta.ruвчера в 18:26

Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Газета.Ruвчера в 19:43

США не помогут президенту Белоруссии — эксперт о поставках нефти

Красная веснавчера в 18:59

Экономист Жаворонков назвал бессмысленной поставку американской нефти Минску

ФАНвчера в 21:04

Экономист считает бессмысленными поставки нефти из США в Белоруссию

iReactorвчера в 22:22
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Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Телепрограмма вчера в 02:42
Общество

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
RT на русском вчера в 20:17
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Происшествия

В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай

Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
Московский Комсомолец вчера в 12:10
Спорт

Мужская сборная России по мини-футболу прошла на чемпионат мира

REGNUM 00:08
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
REGNUM вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Общество

В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты

По словам губернатора, изолированные пункты временного размещения появятся в районах Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский, где граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находиться на двухнедельном карантине.
РБК вчера в 22:01
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM вчера в 04:21
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России

В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.
Чита.Ру вчера в 22:29
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика

Великобритания официально вышла из состава ЕС

Вести.Ru 31 января в 18:25
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости 31 января в 16:14
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport вчера в 02:56
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 14:58
Киберспорт

Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна вчера в 13:21
Политика

Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.
Московский Комсомолец 31 января в 06:01
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль вчера в 06:06
Политика

Пентагон предоставит военные базы США для карантина из-за коронавируса

«Министр обороны Марк Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тысячи человек, которые могут понадобиться для карантина после возвращения людей из-за рубежа в связи с новым типом коронавируса», - сообщил Хоффман.
ТК Звезда вчера в 16:39
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv вчера в 04:16
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 06:35
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
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Российский либерал-реформатор, государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук. Один из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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