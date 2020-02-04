Финансы

Мой БрянскМой БрянскЭксперт назвал два события, которые изменят курс рубля

Эксперт Георгий Ващенко рассказал «Российской газете», какие два события изменят курс рубля. По его словам, курсы валют за два месяца подскочили к максимумам и достигли 64 рублей за доллар и 71 рубля за евро.
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Эксперт назвал два события, которые изменят курс рубля

Мой Брянсквчера в 23:12

Названо событие, способное изменить курс рубля

Владивосток-Новостивчера в 18:20

Названы два события, которые изменят курс рубля

Российская газета03 февраля в 22:00

Два события изменят курс рубля

Рамблервчера в 01:18
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Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Гаджеты

Новый процессор Core i7-10875H будет восьмиядерным

Эксперты полагают, что Core i7-10875H будет достойным конкурентом Ryzen 7 4800H в плане производительности.
Astera 02 февраля в 10:56
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Гаджеты

Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе

В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 06:01
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости вчера в 01:19
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Общество

Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета

Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
Чебоксары 24 вчера в 06:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией.
RT на русском вчера в 09:11
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru вчера в 10:44
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр вчера в 09:41
Технологии

Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»

Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Ведомости вчера в 11:23
Здоровье

Недостаток витамина D повышает риск простуд и вирусов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что "солнечный" витамин D поддерживает иммунитет, так что его нехватка грозит частыми простудами в холодное время года.
Вестник Кавказа 03 февраля в 06:43
Технологии

Берлинский художник обманул Google Maps с помощью 99 телефонов

Дождь вчера в 09:30
Здоровье

Роскачество оценило полезные свойства «суперфудов»

ТАСС 00:00
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Спорт

Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии

Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
РИА Новости вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах

Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
VSE42.RU вчера в 04:02
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 03 февраля в 02:29
Экономика

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика

Трамп заявил, что положение США прочно как никогда

Американский лидер Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, указав на успехи в экономике и отметив, что страну снова начали уважать во всём мире.
Московский Комсомолец вчера в 22:13
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