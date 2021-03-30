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РИА Новости

Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

"Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах.В источнике
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Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
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Двух военнослужащих Балтфлота оштрафовали за мытье обуви святой водой

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих Балтийского флота к штрафам по статье УК РФ об оскорблении чувств верующих за то, что они помыли обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде, сообщает во вторник газета "Коммерсант".
Интерфакс03:57