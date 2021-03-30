"Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах.

С чего всё началось Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. РИА Новости 22:23