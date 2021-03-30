Эксперт указывает, что позиция России по поводу конкретного способа реализации нового подхода еще не определена, в настоящий момент ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и действий других стран в отношении введения цифрового налога.

С чего всё началось Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России Россия в 2022-2023 годах может ввести для глобальных IT-гигантов свой налог на цифровые услуги либо присоединиться к международному подходу к налогообложению прибыли таких компаний, однако этот вариант возможен не ранее 2024 года, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян. РИА Новости 22:23