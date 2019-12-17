Общество

Lenta.ruLenta.ruВодителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время. В первую очередь, не стоит поливать замерзшее стекло снаружи горячей водой, так как из-за этого на нем могут появиться трещины, объяснил эксперт.
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Эксперт рассказал о главных ошибках при прогреве автомобиля зимой

Газета.Ru02:39

Эксперт назвал главные ошибки водителей при прогреве автомобиля зимой

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Эксперт назвал ошибки при прогреве автомобиля зимой

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Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Lenta.ruвчера в 22:01

Эксперты назвали четыре основные ошибки при прогреве автомобиля зимой

АБНвчера в 19:53

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

РИА Новостивчера в 19:20
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