Экономика
REGNUMЭксперт назвал главные признаки финансовых авантюр
О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин. В 2019 году Банк России выявил признаки финансовых пирамид у 237 организаций и интернет-проектов. В период кризисов мошенники особенно активны, отметил эксперт.
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.РИА Новостивчера в 20:19
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России
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На Луне обнаружили активную тектоническую систему
ГЛАС.RU 01 мая в 07:14
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РИА Новости 06:52
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
На снимках, опубликованных южнокорейским изданием TheKoreanCarBlog, "засветилась" совсем иная по архитектуре передняя панель, отличная от всех остальных моделей группы Hyundai-KIA Как известно, у большинства современных моделей Hyundai панель приборов и дисплей системы мультимедиа расположены на одном уровне, а климатическая установка регулируется шайбой.
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Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
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Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов
RT на русском вчера в 22:56
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Обнародован график обновления смартфонов Huawei до Android 10
Европейский график обновления до версии Android 10 смартфонов Huawei появился в приложении Huawei Members.
Экономика сегодня 06:31
Экономика
Китайская компания может заняться строительством метро в Петербурге
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Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
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Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
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Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
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