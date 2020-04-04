Коронавирус

News.ruNews.ruЭксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

Как подчеркнул Шапкин, в апреле рост продаж будет ещё значительнее. Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
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Эксперт объяснил рост продаж водки в России

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж водки и коньяка в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года могли подскочить сразу на 20% на фоне распространения коронавирусной инфекции в РФ, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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Эксперт объяснил рост продаж водки в России

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Продажи водки в РФ в марте могли вырасти на 20% из-за коронавируса - эксперт

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В России на фоне коронавируса выросли продажи водки и коньяка

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Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
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Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
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Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

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Lenta.ru вчера в 22:14
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости вчера в 11:04
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

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Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию

В Соединенных Штатах более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко дом, который строил вместе с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов подарил новой супруге Анастасии Костенко дом, который изначально предназначался для телеведущей Ольги Бузовой.
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Футбол

Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта

Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта.
Известия вчера в 12:10
Политика

Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам

С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.
ТАСС вчера в 10:10
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19

Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:34
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 3 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 972,3 тыс. человек.
РБК 02:08
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Энергетика

В Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
Аргументы и Факты вчера в 18:07
Общество

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 17:52
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Здоровье

Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Прививка от туберкулеза (БЦЖ) создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.
Известия вчера в 17:32
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО вчера в 12:33
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