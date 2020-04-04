МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж водки и коньяка в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года могли подскочить сразу на 20% на фоне распространения коронавирусной инфекции в РФ, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

с чего всё началось

Как подчеркнул Шапкин, в апреле рост продаж будет ещё значительнее. Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.

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