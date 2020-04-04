Коронавирус
News.ruЭксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России
Как подчеркнул Шапкин, в апреле рост продаж будет ещё значительнее. Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Объем розничных продаж водки и коньяка в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года могли подскочить сразу на 20% на фоне распространения коронавирусной инфекции в РФ, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.РИА Новости01:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве
Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево.
Авто
Genesis показал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70
Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.
Общество
Названы страны, откуда в Россию чаще всего завозили коронавирус
Чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Футбол
Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА чаще остальных матерится
29-летний защитник ЦСКА Марио Фернандес дал интервью пресс-службе армейцев, в котором рассказал, кто из игроков московского клуба чаще всех матерится.
Здоровье
Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.
Происшествия
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан
В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает свой магазин после развода с Джиганом
Ко всему прочему, Самойлова сообщила о закрытии своего магазина. Ее брендовый магазин занимался продажей детской и женской одежды.
Здоровье
Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию
Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4731.
Хоккей
Овечкин: жена ненавидит, когда я залипаю в телефоне
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какие действия с его стороны выводят из себя его супругу Анастасию.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Здоровье
Доктор Мясников признался, что ошибался насчет коронавируса
Ранее доктор Мясников объяснил, почему во время эпидемии коронавируса нельзя целиком полагаться на лекарства.
Армия и оружие
Определен порядок работы российских военных в Сербии
Российские и сербские военные специалисты определили порядок работы в Сербии для борьбы с коронавирусом.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом
По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.
Общество
Washington Post: тысячи записей видеозвонков в Zoom попали в интернет
Тысячи частных видеозвонков в сервисе Zoom были опубликованы на видеохостингах YouTube и Vimeo, сообщает Washington Post.
Общество
Правила изоляции из-за коронавируса ужесточены в Забайкалье
Губернатор Забайкалья Александр Осипов своим постановлением изменил ограничения режима изоляции в крае.
Происшествия
У депутата с подозрением на коронавирус установили круг контактов
Власти установили круг контактов депутата Заксобрания Карелии Олега Доценко, госпитализированного с подозрением на коронавирус.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.