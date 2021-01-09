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РИА Новости
РИА Новости 

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год.В источнике
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РИА Новости

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
РИА Новости23:08
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Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам в 2021 году

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Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

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Специалист по инвестициям назвал лучший инструмент для сбережения финансов

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Финансист: куда вложить деньги вместо банковского депозита

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Специалист рассказал, куда вложить деньги в условиях нового налога

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Названа лучшая альтернатива банковским депозитам

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Эксперт нашел идеальную альтернативу банковским вкладам

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В Саратове 38-летнюю женщину задержали за убийство отца

Следственный комитет возбудил в отношении 38-летней жительницы Саратова уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В Саратове 38-летнюю женщину задержали за убийство отца
Общественное мнение01:00

Ученые узнали, как создать высокоурожайный сорт риса при нехватке азота

Пекин, 9 января 2021, 10:03 — REGNUM Китайские ученые выяснили, что ген, играющий ключевую роль в помощи рису адаптироваться к низкому содержанию азота в почве, может быть использован для получения высокоурожайных сортов риса при снижении использования азотных удобрений, сообщает 8 января агентство Синьхуа.
REGNUM02:03

Навредить России могут поставки азербайджанского газа в Европу

Азербайджанский проект сможет поставлять в страны Европы свыше 10 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение следующих 25 лет, причем 8 миллиардов кубометров из них экспортируют в Италию, а 2 миллиарда — в Грецию и Болгарию.
Live24вчера в 11:20

США разместили в Румынии на постоянной основе разведывательно-ударные дроны

«Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО», — говорится в сообщении.
BFM.ru5 января в 21:30