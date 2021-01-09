Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год.

С чего всё началось Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий. РИА Новости 23:08