Инвесторы в 2021 году в качестве альтернативы депозитам в банках могут обратиться к открытому паевому инвестиционному счету (ОПИФ), уверен управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

С чего всё началось Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий. РИА Новости вчера в 23:08