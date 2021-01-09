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Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам в 2021 году

Инвесторы в 2021 году в качестве альтернативы депозитам в банках могут обратиться к открытому паевому инвестиционному счету (ОПИФ), уверен управляющий активами БКС Андрей Русецкий.В источнике
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РИА Новости

Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Открытый паевой инвестиционный счет станет для российских инвесторов в 2021 году лучшей альтернативой депозитам в банке: дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом, что значительно увеличивает финансовый результат, считает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.
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