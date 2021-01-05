Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - говорит он.

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С чего всё началось Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, поделился своими соображениями с РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. РИА Новости 00:09