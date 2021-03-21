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Lenta.ru

Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли

Курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть. В связи с этим у тех россиян, кто привык хранить деньги в долларах, могут возникнуть опасения. В беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер компании GLS INVEST Эдуард Бугров раскрыл момент для продажи американской валюты.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

Имеет ли смысл продолжать хранить деньги в долларах или сейчас самое время обменять их на рубли, чтобы не потерять накопления, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.
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