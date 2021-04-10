Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян
"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.В источнике
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Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян
Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
РИА Новости00:10