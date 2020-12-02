Алкоголь блокирует химическое вещество, повышающее внимание

Ранее ученые не понимали, что происходит дальше, но старший автор исследования Мартин Паукерт, доктор медицины и доцент клеточной и интегративной физиологии в UT Health San Antonio и его команда показали, что норадреналин прикрепляется к рецепторам на клетках, называемых глиями Бергмана.