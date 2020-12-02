Эксперт назвал несколько выросших к рублю валют выгоднее доллара
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал агентству «Прайм» о нескольких валютах, которые сейчас выгоднее доллара. По его словам, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют стала шведская крона.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какие валюты сейчас выгоднее доллара
На фоне снижения рубля к доллару некоторые валюты показали заметный рост к нашей валюте. Однако данные истории вряд ли получат продолжение на более долгосрочном горизонте.
ПРАЙМ18:30
Подробнее о событии