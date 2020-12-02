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Эксперт назвал несколько выросших к рублю валют выгоднее доллара

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Экономика сегодня
ФАН
ФедералПресс
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал агентству «Прайм» о нескольких валютах, которые сейчас выгоднее доллара. По его словам, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют стала шведская крона.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие валюты сейчас выгоднее доллара

На фоне снижения рубля к доллару некоторые валюты показали заметный рост к нашей валюте. Однако данные истории вряд ли получат продолжение на более долгосрочном горизонте.
ПРАЙМ18:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Аналитик назвал выгодные альтернативы доллару

Lenta.ru21:33
Известия

Эксперт назвал несколько выросших к рублю валют выгоднее доллара

Известия20:44
Телеканал 360°

Названы валюты выгоднее доллара в данный момент

Телеканал 360°20:07
Национальная служба новостей

Составлен список валют, которые выгоднее доллара

Национальная служба новостей20:28
News.ru

Эксперт посоветовал отказаться от перевода долларов в другую валюту

News.ru19:20
РИА Новости

Аналитик назвал валюты, которые сейчас выгоднее доллара

РИА Новости18:44
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие валюты сейчас выгоднее доллара

ПРАЙМ18:30

Киев сообщил о бойкоте встречи СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР

По словам собеседника агентства, к участию приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.
Киев сообщил о бойкоте встречи СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР
РБК06:47

Алкоголь блокирует химическое вещество, повышающее внимание

Ранее ученые не понимали, что происходит дальше, но старший автор исследования Мартин Паукерт, доктор медицины и доцент клеточной и интегративной физиологии в UT Health San Antonio и его команда показали, что норадреналин прикрепляется к рецепторам на клетках, называемых глиями Бергмана.
ГЛАС.RU08:12

Боеприпасы в РФ оснастят системой радиоэлектронной защиты

«Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ», — отметил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
Известия09:40

Новый президент Молдавии не признала долг перед «Газпромом»

Как рассказала в интервью РБК Майя Санду, со стороны «Газпрома» было бы несправедливым и нечестным требовать уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного Кишиневу левобережья Днестра, где находится самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР).
Новые Известиявчера в 01:45

«Алабуга» из Татарстана осталась лучшей в инвестрейтинге ОЭЗ России

ОЭЗ "Алабуга" из Татарстана осталась лучшей среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, другая татарстанская ОЭЗ "Иннополис" заняла четвертое место среди особых зон технико-внедренческого типа, сообщает Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ).
РИА Новости05:55