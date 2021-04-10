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Эксперт назвал обоснованную цену на электроэнергию для россиян

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что текущие цены на электроэнергию в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных.В источнике
С чего всё началось

Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.
РИА Новостивчера в 00:10

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Эксперт назвал обоснованную цену на электроэнергию для россиян

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