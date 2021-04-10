Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявила, что текущие цены на электроэнергию в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных.

С чего всё началось Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов. РИА Новости 00:10