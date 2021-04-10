Эксперт назвал обоснованную цену на электроэнергию для россиян
Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что текущие цены на электроэнергию в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян
"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.
РИА Новостивчера в 00:10