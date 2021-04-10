Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия

Эксперт назвал обоснованную цену на электроэнергию для россиян

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что текущие цены на электроэнергию в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных.В источнике
С чего всё началось

Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.
РИА Новостивчера в 00:10

Подробнее о событии

Эксперты оценили стоимость электроэнергии в России

РБКвчера в 06:06

Эксперт рассказал об экономически обоснованных ценах на энергию в России

RT на русскомвчера в 04:20

Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

РИА Новостивчера в 00:10

Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

Lenta.ruвчера в 01:48

Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

Москва 24вчера в 01:39

Эксперт назвал настоящую цену на электричество для россиян

Национальная служба новостейвчера в 00:57

Названа экономически обоснованная цена на электроэнергию в России

Телеканал 360°вчера в 02:23
Интересное

В Крыму оценили слова Эрдогана про полуостров

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание турецкой стороны помочь Украине вернуть контроль над Крымом.
RT на русском22:21

Эксперт предупредил о скором отскоке доллара

Потенциал для устойчивого укрепления российской валюты относительно доллара и евро в ближайшие годы есть, но в то же время на данный момент существует очень много негативных факторов для курса рубля.
ПРАЙМ19:02

Росатом принял участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Узбекистане

В рамках выставки Госкорпорация «Росатом» представила выставочный стенд с презентацией новейших технологий и компетенций в различных областях – от строительства АЭС и до производства новейших материалов с улучшенными свойствами на основе углеволокна.
Атомная энергия 2.08 апреля в 23:06

В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии.
ТАСС19:03