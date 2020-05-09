Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов. Об этом сообщает агентство "Прайм". "Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным", - заявил эксперт.
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Юрист рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов

РЕН ТВ20:26

Названа опасность досрочного погашения кредита

Комсомольская правда20:00

Россиянам посоветовали не погашать кредит досрочно

ФедералПресс19:50

Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредита

Life.ru19:54

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Газета.Ru19:39

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

ПРАЙМ19:04
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Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости вчера в 13:46
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о том, как курение влияет на течение коронавируса

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что употребление алкоголя и курение могут нести негативные последствия для заразившегося коронавирусом.
Аргументы и Факты 15:29
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Шоу-бизнес

Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

FightTime.ru 15:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
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Общество

«Глобальные университеты» предложили провести ЕГЭ в июле или августе

Ассоциация "Глобальные университеты" предлагает провести Единый госэкзамен для выпускников школ в конце июля - начале августа и только для тех, кто собирается дальше поступать в вузы, а школьные аттестаты выдать на основе оценок, без учета ЕГЭ, следует из заявления общего собрания.
РИА Новости 04:17
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире

На шестой строчке первой десятки лидеров расположился iPhone 11 Pro, а следом за ним находятся Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A.
Astera 17:15
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем

Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
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Здоровье

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
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Общество

С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим

Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
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Происшествия

Хищная птица обратилась за помощью к человеку в Приамурье

Свободная Пресса 12:41
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Политика

Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 07:11
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Футбол

Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»

Soccer.ru 15:40
Кино

Marvel анонсировала скорый выход нового сериала «Досье Фьюри»

Газета.Ru вчера в 00:35
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Здоровье

Ученые связали проявление симптомов коронавируса с местом рождения

Ученые считают, что субъективные ощущения людей при заболевании зависят от их психотипа, который, в свою очередь, часто соотносится с местом рождения и жительства.
Известия вчера в 15:00
5
Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
8
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Игры

Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

RuNews24.ru 05 мая в 23:38
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