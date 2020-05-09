Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов. Об этом сообщает агентство "Прайм". "Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным", - заявил эксперт.
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Названа опасность досрочного погашения кредита

Комсомольская правда20:00

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

ПРАЙМ19:04

Россиянам посоветовали не погашать кредит досрочно

ФедералПресс19:50

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Газета.Ru19:39

Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредита

Life.ru19:54
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Экономика

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