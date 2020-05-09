Экономика
РИА НовостиНазвана опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
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Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.ПРАЙМ08 мая в 19:04
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Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
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Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
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Москва, 10 мая 2020, 04:02 — REGNUM В сложной эпидемиологической ситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил 9 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире НСН.
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В Петербурге пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию принимают пять центров компьютерной томографии, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
78.ru 00:10
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Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
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Назван организатор убийства российского миллиардера
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В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
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Российская газета вчера в 13:21
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Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев, снятые весной 1945 года.
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Lenta.ru вчера в 23:42
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Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
Причиной возгорания дома в тепличном комплексе в Башкирии, где погибли шесть человек, могла стать неисправность электропроводки.
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В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения
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