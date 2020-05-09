Экономика
Lenta.ruНазвана опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, передает агентство «Прайм».
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Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.ПРАЙМ19:04
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В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
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Опубликованы фотографии служащего в армии Сон Хын-Мина
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СМИ сообщают, что совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" решил не продлевать контракт с главным тренером команды, чье соглашение истекает 31 мая 2020 года 16 тренеров и Семин Между вторым уходом Семина из "Локомотива" в 2005 году и возвращением в 2009-м в клубе сменились семь тренеров.
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Минздрав Кемеровской области отменил приказ главного врача областной больницы в Кузбассе, позволяющий увольнять медицинский персонал с выявленным у них COVID-19.
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