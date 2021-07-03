Эксперт назвал опасный способ вложения денег
Что касается криптовалют, то это слишком рискованный способ вложения средств, невзирая на обещания высокого дохода. Их цена зависить от самых разных факторов и может резко меняться. Если государства ужесточат регулирование этой сферы, котировки криптовалют могут просесть, заключил он.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили об опасном способе сбережения денег
В текущих экономических условиях самая большая ошибка, которую может допустить начинающий инвестор — вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования в надежде на удачу или свое особое инвестиционное чутье.
ПРАЙМ19:02