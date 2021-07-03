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Эксперт назвал опасный способ вложения денег

Что касается криптовалют, то это слишком рискованный способ вложения средств, невзирая на обещания высокого дохода. Их цена зависить от самых разных факторов и может резко меняться. Если государства ужесточат регулирование этой сферы, котировки криптовалют могут просесть, заключил он.В источнике

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