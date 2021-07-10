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Экономика

Эксперт назвал оптимальный размер сбережений для ипотечных заемщиков

В настоящее время средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет 55–60 тыс. рублей в Москве и 23–27 тыс. рублей в регионах, заемщик должен иметь «про запас» минимум 60–120 тыс. рублей в Москве и 30–60 тыс. в регионах, а в идеале — 360–720 тыс. рублей и 180–360 тыс. рублей соответственно, добавил Питецкий.В источнике

С чего всё началось

Эксперт платформы Online-Ipoteka назвал размер «подушки безопасности» для ипотечных заемщиков

Россиянам при оформлении ипотеки желательно сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей, рассказал РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.
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