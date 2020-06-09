Экономика
Газета.RuЭксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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Происшествия
В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя
По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
Росбалт 07:12
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Армия и оружие
ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 07 июня в 02:40
Гаджеты
Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020
Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.
News.ru 06:50
Армия и оружие
Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе
ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ вчера в 14:49
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
Городовой 08:11
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608
Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
NewInform вчера в 10:23
Единоборства
Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко
Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Evo-rus.com вчера в 11:37
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Общество
Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах
Взгляд.ру 05:47
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Гаджеты
Redmi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 6 за $32
Маршрутизатор Redmi AX5 оснащён четырьмя независимыми антеннами усилителя сигнала, которые обеспечивают увеличение покрытия на 50% и усиление сигнала на 4 дБ.
MobiDevices 08:11
Космос
«Роскосмос» признал отсутствие российских деталей на Crew Dragon
В американском корабле Илона Маска Crew Dragon не использовались российские детали, отметили в пресс-службе "Роскосмоса".
Московский Комсомолец 08:22
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Происшествия
Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в различных районах города Красноярска сотрудниками ГУ МВД России по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» в ходе обысков найдены денежные средства в сумме более двух миллионов рублей, похищенные у инкассаторов.
Городские новости. Красноярск 06:59
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46