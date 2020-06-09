Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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с чего всё началось

У какой границы остановится укрепление рубля

Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о факторах, влияющих на укрепление курса рубля

ИА Красная Весна13:10

Эксперт дал прогноз по курсам валют

Москва 2410:02

У какой границы остановится укрепление рубля

Российская газетавчера в 23:00

Среднесрочные перспективы цен на нефть и курса рубля

Finam.Ru08:40

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Газета.Ru07:24

Эксперт дал прогноз по курсам валют

RT на русском06:27

Озвучены главные условия для укрепления рубля

Экономика сегодня09:52
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
5,1K
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
23
Политика

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
23
Происшествия

Актеру Ефремову предъявлено обвинение в смертельном ДТП

REGNUM 13:18
6
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Российская газета 09:02
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Здоровье

Пульмонолог заявил о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом

Эпидемия коронавируса спровоцировала у переболевших проблемы с иммунитетом, это увеличивает восприимчивость к другим заболеваниям, заявил директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин.
НТВ 10:47
7
Наука

Супербыстрый микроскоп помог ученым уловить движение света

Супербыстрый микроскоп помог экспертам уловить движение света.
Evo-rus.com вчера в 08:50
1
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
240
Общество

Ветерану из ролика о поправках после оскорблений Навального стало плохо

Известия 12:49
18
Футбол

ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава

ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 10:07
Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
42
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Evo-rus.com 11:15
42
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
225
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
RT на русском 09:55
3,8K
Происшествия

Шлеменко призвал к показательному делу против Ефремова

Двукратный победитель Гран-при Bellator, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал к показательному делу против актера Михаила Ефремова, по вине которого в результате ДТП в центре Москвы погиб Сергей Захаров.
Спорт день за днем 11:21
16
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
32
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
5
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
763
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
Городовой 08:11
153
Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Взгляд.ру 12:52
6
Происшествия

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов признал вину по делу об аварии, повлекшей смерть человека, передает корреспондент РАПСИ из зала Таганского суда Москвы.
РАПСИ 13:25
Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
19
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru 13:36
17
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
466
Политика

Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил договоренность с США о встрече по ядерному разоружению 22 июня в Вене.
Газета.Ru 10:00
Политика

В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»

Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
Известия 09:00
32
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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