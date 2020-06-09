Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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с чего всё началось

У какой границы остановится укрепление рубля

Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт дал прогноз по курсам валют

Москва 2410:02

У какой границы остановится укрепление рубля

Российская газетавчера в 23:00

Озвучены главные условия для укрепления рубля

Экономика сегодня09:52

Среднесрочные перспективы цен на нефть и курса рубля

Finam.Ru08:40

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Газета.Ru07:24

Эксперт дал прогноз по курсам валют

RT на русском06:27

«Приятный сюрприз»: экономисты дали точный прогноз по курсу доллара

Sputnik Таджикистан10:00
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Агентство Москва вчера в 16:07
1
Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
7
Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
21
Космос

В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре

Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
Популярная механика 08:44
Общество

Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
39
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
413
Происшествия

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Газета.Ru 10:01
2
Происшествия

Трамп: мужчина, которого толкнули полицейские, мог быть провокатором антифа

За толкнувших 75-летнего мужчину на протестах в Баффало полицейских вступился Дональд Трамп.
Вести.Ru 09:28
Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru 07 июня в 11:25
11
Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:20
133
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
242
Авто

Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
3
Происшествия

В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
27
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
86
Единоборства

Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко

Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
3
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
21
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
537
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
102
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Меркулова

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
34
Технологии

Аналитик считает, что Apple должна купить поисковик DuckDuckGo

Apple должна приобрести поисковую систему DuckDuckGo, чтобы оказывать давление на Google.
3DNews 09:25
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
59
Гаджеты

Стекло Gorilla Glass поможет Samsung сделать гибкие смартфоны дешевле

iXBT.com 01:51
Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
68
Общество

Росгидромет предупреждает о 40-градусной жаре

В ряде регионов России ожидается до 40-42 градусов выше ноля.
Росбалт вчера в 16:04
285
Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
20
Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
57
Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
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