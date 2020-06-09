Экономика
Газета.RuЭксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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с чего всё началось
Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Армия и оружие
Подписан новый контракт на фронтовые бомбардировщики Су-34
На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО "Сухой" на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34 - приводит агентство слова источника.
Военное обозрение 05:34
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Технологии
«ВКонтакте» теперь может переводить голосовые сообщения в текст
Актуальные Новости 08:06
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Футбол
Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола
Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку
Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
Футбол
РФС утвердил даты начала и завершения следующего сезона
Официальный сайт РФС опубликовал решение исполкома Российского футбольного союза по поводу дат следующего сезона.
Советский спорт 12:06
Политика
США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17
«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России.
Piter.tv 03:33
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Общество
Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона
Туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самая перспективная, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Футбол
Хавец пропустит кубковый полуфинал
Форвард «Байера» Кай Хавец пропустит полуфинальный матч Кубка Германии против «Саарбрюкена».
Евро-футбол.ру вчера в 10:52
Происшествия
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 06:12
Политика
«Единая Россия» поддержит 9 кандидатов в губернаторы на выборах-2020
Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуры девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, решение ещё по ряду кандидатов будет принято позднее, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Парламентская газета 09:38
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Политика
США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах
CNN / Globallookpress При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33