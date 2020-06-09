Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.

с чего всё началось

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.

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