Политика

РБКРБКЭксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

По словам собеседника издания, стремление США отказаться от российских ракетных двигателей является исключительно политическим шагом, однако Евсеев уверен в том, что это был неизбежный процесс.
Вечерняя Москвавчера в 06:41

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Эксперт назвал политическим отказ США от российских двигателей РД-180

Газета.Ru02:13

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РБКвчера в 17:53

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Вечерняя Москвавчера в 06:41

Военный эксперт предупредил США и дал совет России

Вести.Ruвчера в 13:02

Эксперт: отказ США от российских РД-180 может иметь плачевные последствия

News.ruвчера в 12:51

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РИА Новостивчера в 12:20

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

URA.Ruвчера в 14:07
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РИА Новости вчера в 15:29
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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
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Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
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Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович

Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.
RT на русском 02:44
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Культура

Актеры сериала «Это мы» Мэнди Мур и Джастин Хартли признались, что стали терапевтами для зрителей по всему миру

Зарубежная пресса называет сериал «Это мы» лучшим телевизионным произведением о семейных ценностях, а Американский институт киноискусства (AFI) включил драму в десятку лучших сериалов 2016 года наравне с «Игрой престолов» и «Очень странными делами».
Вслух.Ру 02:14
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия вчера в 03:42
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Происшествия

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«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:32
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
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Общество

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
Шоу-бизнес

Басков снялся без зубов и с бутылкой водки

News.ru вчера в 20:44
Общество

Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
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Общество

В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
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Происшествия

Фитнес-тренер из Иркутска пропала без вести в Слюдянском районе

В Слюдянском районе без вести пропала иркутский фитнес-тренер Оксана Сова.
ИркСиб 01:23
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Автоспорт

Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
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Общество

Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ведомости вчера в 17:56
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Константин Ивлев женится через две недели после развода

Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
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Общество

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва вчера в 10:16
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Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач умерла в Воронежской области

В Воронежской области от коронавирусной инфекции скончалась врач, лечившая пациентов с COVID-19.
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Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
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