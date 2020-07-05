Политика

РБКРБКЭксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Американские специалисты разработали замену российскому ракетному двигателю РД-180. Ожидается, что оснащенные новыми двигателями американские ракеты отправятся в космос уже в следующем году.
Вечерняя Москва06:41

Подробнее о событии

Эксперт: отказ США от российских РД-180 может иметь плачевные последствия

News.ru12:51

Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180

Lenta.ru16:23

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

URA.Ru14:07

Военный эксперт предупредил США и дал совет России

Вести.Ru13:02

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РБК17:53

Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РИА Новости12:20

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Вечерняя Москва06:41
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Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 15:55
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия 17:01
Армия и оружие

В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами

Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.
REGNUM 14:54
Здоровье

В Египте количество больных COVID-19 превысило 75 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражений коронавирусной инфекцией в Египте превысило 75 тысяч, информирует министерство здравоохранения страны 6 июля в официальном сообщении.
ИА Красная Весна 20:19
Происшествия

73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Политика

Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля

С 4 июля новый главный закон страны вступает в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
НДН.инфо 03 июля в 17:38
1,2K
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
1,2K
Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
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Космос

Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника «Глонасс»

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который несколько раз откладывался, планируется в августе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
РИА Новости 20:07
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия 03:42
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости 15:29
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса

Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 3857 случаев.
Evo-rus.com 03 июля в 14:59
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Гаджеты

Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве

Недавно стало известно, что компания Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как пользователи смартфонов используют зарядное устройство, которое входит в комплект поставки телефонов.
ToDay News Ufa 10:09
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Политика

Telegram будет отклонять запросы властей Гонконга из-за закона о нацбезопасности

Из-за принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконг в июне отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей.
Ведомости 19:39
Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

В допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.
Lenta.ru 10:25
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
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Политика

Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского

Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
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Общество

Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть

Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Спорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru 17:02
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
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Общество

Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле

Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
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Общество

Сахалинцы и курильчане не могут купить алкоголь 8 июля

Розничную продажу алкоголя запретили на всей территории Сахалинской области 8 июля, в День семьи, любви и верности.
АСТВ 20:04
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