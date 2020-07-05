Американские специалисты разработали замену российскому ракетному двигателю РД-180. Ожидается, что оснащенные новыми двигателями американские ракеты отправятся в космос уже в следующем году.

с чего всё началось

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».

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