Политика
РБКЭксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось
Американские специалисты разработали замену российскому ракетному двигателю РД-180. Ожидается, что оснащенные новыми двигателями американские ракеты отправятся в космос уже в следующем году.Вечерняя Москва06:41
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Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 15:55
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Экономика
Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия 17:01
Армия и оружие
В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами
Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.
REGNUM 14:54
Здоровье
В Египте количество больных COVID-19 превысило 75 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражений коронавирусной инфекцией в Египте превысило 75 тысяч, информирует министерство здравоохранения страны 6 июля в официальном сообщении.
ИА Красная Весна 20:19
Происшествия
73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Политика
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля
С 4 июля новый главный закон страны вступает в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
НДН.инфо 03 июля в 17:38
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Космос
Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника «Глонасс»
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который несколько раз откладывался, планируется в августе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
РИА Новости 20:07
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия 03:42
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 3857 случаев.
Evo-rus.com 03 июля в 14:59
Гаджеты
Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве
Недавно стало известно, что компания Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как пользователи смартфонов используют зарядное устройство, которое входит в комплект поставки телефонов.
ToDay News Ufa 10:09
Политика
Telegram будет отклонять запросы властей Гонконга из-за закона о нацбезопасности
Из-за принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконг в июне отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей.
Ведомости 19:39
Биатлон
В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины
В допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.
Lenta.ru 10:25
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Политика
Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского
Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество
Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть
Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Спорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Общество
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
Общество
Сахалинцы и курильчане не могут купить алкоголь 8 июля
Розничную продажу алкоголя запретили на всей территории Сахалинской области 8 июля, в День семьи, любви и верности.
АСТВ 20:04