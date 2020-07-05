Политика
РБКЭксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось
По словам собеседника издания, стремление США отказаться от российских ракетных двигателей является исключительно политическим шагом, однако Евсеев уверен в том, что это был неизбежный процесс.Вечерняя Москвавчера в 06:41
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Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180
Вечерняя Москвавчера в 06:41
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Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
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В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
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В Сети появилась информация о том, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 разместились на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
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Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
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В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
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Карл Пей Карл Пей подтвердил, что смартфон OnePlus Nord оснащен очень интересной камерой: «В OnePlus Nord установлена камера среднего класса, которая, я уверен, будет очень интересной для пользователей».
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Общество
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21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
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Меган Маркл исполнит роль президента США
RuNews24.ru вчера в 09:59
Армия и оружие
Донецкий «Террикон-М2Н» готовят к охоте на украинских «Соколов-200»
По открытым данным, по состоянию на начало нынешнего года всего Анкара передала в состав 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, размещенного на базе истребительного полка в Староконстантинове Хмельницкой области, первые три Bayraktar ТВ2 с перспективой увеличения их численности до шести.
Свободная Пресса 01:12
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
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Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Авто
В Уфе на продажу выставили 50 автомобилей должников
В следующем месяце в Уфе состоится аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 22:01
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
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RT на русском вчера в 06:20
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл чувствовала себя незащищенной в королевской семье
"Друзья Меган никогда не видели ее в таком состоянии, поэтому они беспокоились о ней — особенно, когда она была беременна и чувствовала себя незащищенной дворцом, который не позволял дать отпор" Ранее представители The Mail on Sunday уже говорили, что не собираются сдаваться — журналисты утверждают, что не редактировали письмо Меган, и имели право публиковать отрывки из него.
Salt Mag 03 июля в 05:54
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04 июля в 03:40
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Летние кафе откроют в Новосибирской области
Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05