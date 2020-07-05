Политика

РБКРБКЭксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Такое мнение высказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

По словам собеседника издания, стремление США отказаться от российских ракетных двигателей является исключительно политическим шагом, однако Евсеев уверен в том, что это был неизбежный процесс.
Вечерняя Москвавчера в 06:41

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Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РБКвчера в 17:53

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Вечерняя Москвавчера в 06:41

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

URA.Ruвчера в 14:07

Военный эксперт предупредил США и дал совет России

Вести.Ruвчера в 13:02

Эксперт: отказ США от российских РД-180 может иметь плачевные последствия

News.ruвчера в 12:51

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РИА Новостивчера в 12:20

Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180

Lenta.ruвчера в 16:23
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
Общество

Опекунам и попечителям в Хакасии проиндексировали пенсии

Индексация произошла 1 июля, сообщили в региональном отделении пенсионного фонда.
Юг Сибири вчера в 23:08
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

На российской базе Хмеймим тайно дислоцируются новейшие Су-57

В Сети появилась информация о том, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 разместились на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Территория новостей 04 июля в 02:33
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Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Общество

NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
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Здоровье

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
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Гаджеты

Недорогой смартфон OnePlus Nord оснастили очень интересной камерой

Карл Пей Карл Пей подтвердил, что смартфон OnePlus Nord оснащен очень интересной камерой: «В OnePlus Nord установлена камера среднего класса, которая, я уверен, будет очень интересной для пользователей».
iXBT.com вчера в 23:36
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Киберспорт

Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
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Кино

Меган Маркл исполнит роль президента США

RuNews24.ru вчера в 09:59
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Армия и оружие

Донецкий «Террикон-М2Н» готовят к охоте на украинских «Соколов-200»

По открытым данным, по состоянию на начало нынешнего года всего Анкара передала в состав 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, размещенного на базе истребительного полка в Староконстантинове Хмельницкой области, первые три Bayraktar ТВ2 с перспективой увеличения их численности до шести.
Свободная Пресса 01:12
Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Авто

В Уфе на продажу выставили 50 автомобилей должников

В следующем месяце в Уфе состоится аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 22:01
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
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Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском вчера в 06:20
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Общество

Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании

Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
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Шоу-бизнес

Меган Маркл чувствовала себя незащищенной в королевской семье

"Друзья Меган никогда не видели ее в таком состоянии, поэтому они беспокоились о ней — особенно, когда она была беременна и чувствовала себя незащищенной дворцом, который не позволял дать отпор" Ранее представители The Mail on Sunday уже говорили, что не собираются сдаваться — журналисты утверждают, что не редактировали письмо Меган, и имели право публиковать отрывки из него.
Salt Mag 03 июля в 05:54
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Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04 июля в 03:40
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Общество

Летние кафе откроют в Новосибирской области

Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56
13
Общество

Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Эхо Москвы вчера в 21:05
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