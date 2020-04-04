Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперт назвал последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса приведет к серьезному толчку цифровизации. Об этом заявил экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти, передает его слова "РИА Новости". Массовый карантин повлечет за собой Четвертую индустриальную революцию.
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Вслед за коронавирусом миру пообещали новую напасть

Московский Комсомолец09:21

В «ВЭФ» рассказали об изменениях в глобальной экономике из-за коронавируса

ГЛАС.RU04:39

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Lenta.ru01:56

Эксперт Роберто Кротти назвал ключевые последствия коронавируса для экономики

Актуальные Новости03:22

Эксперт назвал главные последствия для экономики из-за пандемии

News.ru02:43

В ВЭФ оценили изменения в мировой экономике из-за пандемии

РБК03:34

ВЭФ: пандемия COVID-19 может привести к цифровизации экономик

ПРАЙМ01:15
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Здоровье

Власти Петербурга ответили на жалобы врачей о нехватке средств защиты

Администрация Петербурга ответила на видеообращение врачей Покровской больницы, которые пожаловались на отсутствие в их медучреждении средств защиты и медикаментов для лечения поступающих к ним пациентов.
Общественное телевидение России вчера в 11:15
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило восемь тысяч человек

Число жертв коронавируса в США составляет 8098 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 15.30 по местному времени (22.30 мск).
РИА Новости 15:35
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Финансы

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей Российская валюта уверенно укрепляется на фоне роста цен на нефть в ожиданиях переговоров между Россией и Саудовской Аравией и улучшения долларовой ликвидности в мире.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Футбол

«Истиклол» выиграл Суперкубок Таджикистана по футболу

Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» в матче за Суперкубок Таджикистана обыграл «Худжанд».
Фергана 10:49
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Единоборства

Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

FightTime.ru 02:56
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru 06:46
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина

Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Матч ТВ 14:16
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Экономика

В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул

Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России.
Газета.Ru 15:48
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой

Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
Kleo.ru 05:18
Футбол

«Армавир» досрочно снимется с ФНЛ

Футбольный клуб «Армавир», выступающий в ФНЛ, намерен досрочно сняться с розыгрыша из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 16:01
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем

Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Слово и Дело вчера в 05:56
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль 15:18
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Российская газета 12:18
Биатлон

Алябьев рассказал, кто написал письмо с призывом об отставке Драчева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, кому принадлежала идея написать коллективное письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с требованием подать в отставку.
РИА Новости 07:02
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Политика

Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России

С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
РБК 06:00
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Происшествия

Россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина после прибытия из-за рубежа.
Lenta.ru 15:06
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