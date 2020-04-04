Коронавирус
Деловое.ТВЭксперт назвал последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Эпидемия коронавируса приведет к серьезному толчку цифровизации. Об этом заявил экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти, передает его слова "РИА Новости". Массовый карантин повлечет за собой Четвертую индустриальную революцию.
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Эксперт Роберто Кротти назвал ключевые последствия коронавируса для экономики
Актуальные Новости03:22
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Здоровье
Власти Петербурга ответили на жалобы врачей о нехватке средств защиты
Администрация Петербурга ответила на видеообращение врачей Покровской больницы, которые пожаловались на отсутствие в их медучреждении средств защиты и медикаментов для лечения поступающих к ним пациентов.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило восемь тысяч человек
Число жертв коронавируса в США составляет 8098 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 15.30 по местному времени (22.30 мск).
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Финансы
Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей
Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей Российская валюта уверенно укрепляется на фоне роста цен на нефть в ожиданиях переговоров между Россией и Саудовской Аравией и улучшения долларовой ликвидности в мире.
Футбол
«Истиклол» выиграл Суперкубок Таджикистана по футболу
Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» в матче за Суперкубок Таджикистана обыграл «Худжанд».
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина
Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Экономика
В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул
Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой
Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
Футбол
«Армавир» досрочно снимется с ФНЛ
Футбольный клуб «Армавир», выступающий в ФНЛ, намерен досрочно сняться с розыгрыша из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Политика
США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть
Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Биатлон
Алябьев рассказал, кто написал письмо с призывом об отставке Драчева
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, кому принадлежала идея написать коллективное письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с требованием подать в отставку.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Политика
Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России
С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
Россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина после прибытия из-за рубежа.