Эпидемия коронавируса приведет к серьезному толчку цифровизации. Об этом заявил экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти, передает его слова "РИА Новости". Массовый карантин повлечет за собой Четвертую индустриальную революцию.

Здоровье Власти Петербурга ответили на жалобы врачей о нехватке средств защиты Администрация Петербурга ответила на видеообращение врачей Покровской больницы, которые пожаловались на отсутствие в их медучреждении средств защиты и медикаментов для лечения поступающих к ним пациентов.

Финансы Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей Российская валюта уверенно укрепляется на фоне роста цен на нефть в ожиданиях переговоров между Россией и Саудовской Аравией и улучшения долларовой ликвидности в мире.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Политика США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Биатлон Алябьев рассказал, кто написал письмо с призывом об отставке Драчева Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, кому принадлежала идея написать коллективное письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с требованием подать в отставку.

Политика Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.