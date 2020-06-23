Коронавирус
Газета.RuЭксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса
Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.
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с чего всё началось
Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новостивчера в 22:51
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