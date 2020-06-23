Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса

Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.
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с чего всё началось

Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Эксперты назвали причину «долгого угасания» пандемии коронавируса

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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

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Причину долгого угасания эпидемии коронавируса в России назвал эксперт

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