Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

с чего всё началось

Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.

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