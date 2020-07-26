Экономика

REGNUMREGNUMЭксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России

Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%.
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с чего всё началось

Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Ведомости01:00

Подробнее о событии

«Уже на грани». Как выживает бизнес в посткарантинное время

BFM.ru14:10

Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

ПРАЙМ24 июля в 12:03

Каждое третье российское предприятие убыточно

Ведомости01:00

Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными

Финмаркет25 июля в 02:45

В России выросло количество убыточных предприятий

ИА Красная Весна24 июля в 12:20

Эксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России

REGNUM07:59

Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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Экономика

Компании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства

После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:22
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Происшествия

В Перми на набережной спасли тонущую женщину

Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
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Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
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Армия и оружие

Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:57
75
Армия и оружие

«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
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Происшествия

Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

ТАСС 14:33
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Политика

Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 12:22
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Общество

В Севастополе 10 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Вести.Севастополь 09:03
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Политика

Симоньян: «Истерическая американская политика не поменяется со следующим президентом США»

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) оценила шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах в США.
Радио Комсомольская правда 13:02
Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
108
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Здоровье

Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением

Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
UfacityNews.ru 08:05
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Общество

Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Шоу-бизнес

Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке

Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
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Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
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Кино

Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ.
РБК 05:34
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Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
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Транспорт

«Автодор» введет сезонные тарифы на платных дорогах для их разгрузки

«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех дорогах, изменения коснутся трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева», говорится в сообщении госорганизации.
РБК 13:52
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Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
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Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
Woman.ru 13:52
Происшествия

Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста в Сочи

Вести.Ru 11:05
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