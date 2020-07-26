Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%.

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