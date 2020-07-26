Экономика
REGNUMЭксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России
Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%.
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с чего всё началось
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Ведомости01:00
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Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными
Финмаркет25 июля в 02:45
Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
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Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
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Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Армия и оружие
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RT на русском 12:57
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«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Политика
Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 12:22
Общество
В Севастополе 10 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Вести.Севастополь 09:03
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Симоньян: «Истерическая американская политика не поменяется со следующим президентом США»
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) оценила шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах в США.
Радио Комсомольская правда 13:02
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Власти Великобритании заявили о запуске новой кампании по борьбе с ожирением, которая, как полагают чиновники, уменьшит шансы жителей страны заразиться новым COVID-19 и, таким образом, сократит нагрузку на Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).
UfacityNews.ru 08:05
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
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Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Кино
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Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ.
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Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
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Evo-rus.com вчера в 23:24
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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Транспорт
«Автодор» введет сезонные тарифы на платных дорогах для их разгрузки
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех дорогах, изменения коснутся трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева», говорится в сообщении госорганизации.
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Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
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У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
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Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
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Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
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