Экономика
REGNUMЭксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России
Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%.
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с чего всё началось
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Ведомости01:00
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Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными
Финмаркет25 июля в 02:45
Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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Газета.Ru 10:03
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Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
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Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:31
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Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
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Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
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Газета.Ru 14:56
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
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Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Экономика
В Минфине сделали заявление об изъятии денег у россиян
Заместитель министра финансов Тимур Максимов сделал заявление, которое касается каждого россиянина, имеющего средства на счетах в банках.
Konkurent.ru 25 июля в 09:14
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Футбол
Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу
Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
ТАСС Спорт 12:29
Здоровье
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РБК 03:26
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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Футбол
«ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.
Чемпионат 11:15
Общество
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях.
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Фоменко заявил о домогательствах в институте
Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя.
Вестник 13:30
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Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Кино
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.
ТАСС 14:50
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
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Газета.Ru 13:39
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
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REGNUM 06:48
Общество
Bloomberg: у советника Трампа по нацбезопасности обнаружен коронавирус
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BFM.ru 11:20
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Общество
Google продлила удаленку до июля 2021 года
Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, продлит работу сотрудников из дома по меньшей мере до июля следующего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, отправленное сегодня, 27 июля, генеральным директором корпорации Сундаром Пичаи сотрудникам.
Коммерсантъ 13:21
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Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Газета.Ru 12:44