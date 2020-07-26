Экономика

Долг.рфДолг.рфДоля убыточных организаций в России составила 36 %

По данным Росстата доля убыточных организаций в России сократилась более чем на 36% (с января по май 2020 года). При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза.
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с чего всё началось

Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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«Уже на грани». Как выживает бизнес в посткарантинное время

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ИА Красная Весна24 июля в 12:20

Каждое третье российское предприятие убыточно

Ведомости01:00

Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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