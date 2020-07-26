Экономика
Долг.рфДоля убыточных организаций в России составила 36 %
По данным Росстата доля убыточных организаций в России сократилась более чем на 36% (с января по май 2020 года). При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза.
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с чего всё началось
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Ведомости01:00
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Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными
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Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
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