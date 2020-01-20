4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.

с чего всё началось

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