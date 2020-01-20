Авто
РИА НовостиЭксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем". Одной из самых вредных привычек автолюбителей Пименов назвал старт с непрогретым двигателем.
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с чего всё началось
4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.За рулем02:00
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Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Происшествия
В Охотском море произошел пожар на судне с 47 моряками
По информации спасателей, на борту "Энигмы Астралис" находятся 47 человек. Сейчас их пересаживают на другое судно.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Футбол
Кумирами Мбаппе были Зидан и Роналду
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал кумиров детства.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за короновируса, обнаруженного в Китае.
Экономика
Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ
Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Наука
О медицине будущего рассказали на Ассамблее «Здоровая Москва»
На круглом столе «Послезавтра: будущее медицины» говорили о технологиях, которые в будущем кардинально изменят медицину.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Авто
Сертифицирован трехрядный кроссовер Cadillac XT6 для России
В открытом реестре Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): для продаж сертифицировали Cadillac XT6 — кроссовер, хорошо знакомый заокеанским автомобилистам, но совершенно новый для наших соотечественников.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Политика
Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Общество
Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Экономика
Пенсионная реформа: Россию опять ждет шок
Кстати, претензии большинства депутатов в ходе встреч с новым премьером Михаилом Мишустиным касались именно авторов всевозможных реформ последних лет, в том числе пенсионной.
Политика
Прения по импичменту Трампа начнутся в среду
Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.