Авто
РИА НовостиЭксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем". Одной из самых вредных привычек автолюбителей Пименов назвал старт с непрогретым двигателем.
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с чего всё началось
4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.За рулем02:00
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Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января назначил нового министра обороны страны.
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Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
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Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни
Политика
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Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую организацию, осуществляющую деятельность по реализации государственной национальной политики.
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Новейший американский беспилотник X-61А разбился во время испытаний
Беспилотный летательный аппарат X-61А, который создает для Пентагона компания Dynetics в рамках программы Gremlins, разбился во время испытаний.
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Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
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Общество
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
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Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
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Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Технологии
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Интернет
В браузер Google Chrome добавили новую функцию по управлению медиа
Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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Число госпитализированных с отравлением водой в Дагестане достигло 164
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Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Общество
Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Здоровье
Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике на Московской
Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике №3 на Московской, 40 в Саратове.
Экономика
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Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
В 20-м туре Серии А «Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» со счетом 2:1.