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РИА НовостиРИА НовостиЭксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем". Одной из самых вредных привычек автолюбителей Пименов назвал старт с непрогретым двигателем.
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с чего всё началось

Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.
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Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

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