с чего всё началось

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора. Об этой распространенной ошибке изданию Business Insider рассказал директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Экономика Минфин нашел источники финансирования проектов «Новатэка» Еще 15 млрд руб. предназначались на строительство федеральных автотрасс в 2020 году, которое теперь предлагают перенести на 2021 г. В 2022 году предлагается перераспределить 12,4 млрд руб. с проекта ВСМ Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород.

Общество Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву, об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.

Футбол Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Политика В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.

Хоккей Путин рассказал, что в последнее время мало спит Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.

Общество Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Экономика В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Политика Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.