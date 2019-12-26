Гаджеты
ИзвестияЭксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона
Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора. Об этой распространенной ошибке изданию Business Insider рассказал директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
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с чего всё началось
Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, об этом изданию Business Insider рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.РИА Новостивчера в 21:11
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