Даже покупка с участием материнского капитала может стать минусом для новых собственников. Поэтому если у покупателя есть хоть малейшие сомнения, то сделку стоит приостановить или отменить. Лучше всего максимально тщательно проверять приобретаемое жилье, наняв опытного брокера или юриста.

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С чего всё началось Эксперт назвал риски потери ипотечного жилья, даже если вы платите в срок Во втором случае рисков больше – любые нарушения при сделке могут стать основанием для ее оспаривания, даже если покупатель не знал о проблемах, рассказал "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. ПРАЙМ 17:01