Онлайн-экскурсия и фотовыставка: на медиаплатформе #Москвастобой расскажут о космосе

Медиаплатформа #Москвастобой приглашает познакомиться с видеотуром по экспозиции Музея космонавтики и виртуальной выставкой под названием «Первый», которая будет опубликована на портале в День космонавтики.