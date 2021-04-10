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Lenta.ru

Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

Заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию.В источнике
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Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
РИА Новости00:10

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Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию в стране

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Названа экономически обоснованная цена на электроэнергию в России

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Названа настоящая цена электроэнергии для россиян

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Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

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Эксперт назвал настоящую цену на электричество для россиян

Национальная служба новостей00:57

Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

Lenta.ru01:48

Эксперт назвал настоящую цену электроэнергии для россиян

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