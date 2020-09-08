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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°09:00
Национальная служба новостей

Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Национальная служба новостей06:26
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
REGNUMвчера в 08:19
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:53
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Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru11:13
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днём

В Минтруде заявили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий календарный день не будет соответствовать Трудовому кодексу, но этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году.
RT на русском03:00
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
РИА Новости08:40
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Юрий Набатов стал лауреатом премии имени Петрова-Водкина

Сегодня в Радищевском музее наградили пятерых лауреатов художественной премии имени Кузьмы Петрова-Водкина, учрежденной правительством Саратовской области в содружестве с Российской академией художеств.
Взгляд-инфо10:49
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В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:44
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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