Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений
Смотрите также
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Лукашенко заявил, что не располагает миллиардами
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Двух членов КС оппозиции Белоруссии задержали на Украине
Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне
СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Собянин рассказал о действиях при росте случаев коронавируса в Москве
СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Лукашенко заявил о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
Подробнее о событии