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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
Телеканал 360°

Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Телеканал 360°09:00
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

Информационная война и самопиар — на канале «Россия 24» вышел сюжет про игру о гигантском милиционере

Сюжет про гигантского милиционера-злодея заинтересовал журналистов государственного телеканала мрачной атмосферой, а различные эксперты увидели в проекте признаки «информационной войны», черный пиар разработчиков и отсылку к политическим событиям в Беларуси.
CyberSport.ru10:09

Медведев предложил ввести базовый доход в России

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Lenta.ru11:13
24

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Президент США Александр Лукашенко возложил на США ответственность за беспорядки в Белоруссии и добавил, что волнения в Америке стали результатом развития технологий, которые Вашингтон использовал для дестабилизации обстановки в других странах.
ТАСС10:55
1

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35
2

Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
15

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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В Саратове мать и отчим с девяти лет насиловали сына. Вынесен приговор

В Саратове вынесен приговор сожителям - 34-летнему мужчине и 44-летней женщине - которые совершали насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, в том числе с собственным ребенком.
FreeNews-Volga10:04
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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