Эксперт назвал швейцарский франк лучшей валютой для сбережений
Смотрите также
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
В Чите двое ремонтников задохнулись канализационными газами в колодце
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Латушко подтвердил, что Колесникова порвала свой паспорт
Российский спутник «Экспресс-80» получил повреждения в космосе
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Криштиану Роналду забил 101 гол за сборную Португалии
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
США могут ввести дополнительные санкции против Белоруссии
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Криштиану Роналду забил 101 гол за сборную Португалии
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявил, что лучшей валютой для сбережений в ближайшее время будет швейцарский франк. Об этом сообщает РИА "Новости". Он объяснил ее превосходство тем, что данная валюта является одной из наиболее защитных и стабильных.В источнике
С чего всё началось
Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новостивчера в 23:05
Подробнее о событии